Верховный суд Таджикистана рассматривает уголовное дело Мухиддина Кабири

- Таджикистан, общество
- 17:18, 01 февраля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Верховный суд Таджикистана рассматривает уголовное дело в отношении лидера террористической организации Партия Исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири, сообщает Авеста со ссылкой на председателя Верховного суда Таджикистана Шермухаммада Шохиена.
Ранее Верховный суд признал ПИВТ террористической организацией, в связи с чем деятельность данной организации была запрещена в Таджикистане, а в отношении главы ПИВТ Мухиддина Кабири было возбуждено уголовное дело, которые рассматривается ВС под грифом «секретно», – отметил Ш.Шохиен.
Что касается дела Низомхона Джураева, то, по словам председателя ВС РТ, уголовное дело по нему находится в Агентстве по госфинконтролю и борьбе с коррупцией.
По данным Шермухаммада Шохиена в 2017 году таджикскими судами было рассмотрено 9 уголовных дел, связанных с терроризмом в отношении 17 человек
Также в отчетный период судами рассмотрено 251 уголовное дело, касающихся призывов к насильственному изменению конституционного строя.