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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Переход на цифровое телевидение в Казахстане завершится к 2021 году

CA-NEWS (KZ) - Порядок перехода на ЦЭТВ осуществляется путем поэтапного отключения аналоговых передающих средств на сети аналогового эфирного телерадиовещания на административно-территориальных единицах, сообщает Sputnik-Казахстан.

После перехода все ранее выданные разрешения на использование радиочастотного спектра прекращают свои действия. Распространение теле-, радиоканалов на сети ЦЭТВ будет осуществляться в соответствии с установленными тарифами на основании заключенных договоров между телерадиокомпаниями и операторами телерадиовещания.

Согласно срокам перехода на цифровое эфирное телерадиовещание:

Первый этап перехода на ЦЭТВ пройдет до 1 декабря 2018 года в Жамбылской, Мангистауской областях;

Второй этап до 1 июля 2019 года – Южно-Казахстанская, Атырауская, Кызылординская, Алматинская области;

Третий этап до 1 июля 2020 года – Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области;

Четвертый этап до 1 июля 2021 года – Западно-Казахстанская, Акмолинская, Актюбинская области, города Астана и Алматы.

Публичное обсуждение правил перехода на цифровое эфирное телерадиовещание продлится до 15 февраля 2018 года.

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