За «неправильное» проведение обрядов граждане Таджикистана оштрафованы на $379 тысяч

CA-NEWS (TJ) - В 2017 году в Таджикистане судами республики в отношении 771 гражданина страны за нарушения норм закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» рассмотрены административные дела, и они оштрафованы на общую сумму $379 тысяч.



Об этом сегодня в ходе встречи с журналистами сообщил глава Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён.

По его словам, за нарушения норм закона Таджикистана «Об ответственности родителей в обучении и воспитании детей» 10 тыс. 629 граждан республики оштрафованы на общую сумму $167,5 тысяч, сообщает АП.

За нарушения норм вышеназванного закона предупреждения судов получили свыше 5 тыс. родителей.