РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником связи (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - Компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи GovSat-1. Видео запуска опубликовано в Twitter и на YouTube компании Илона Маска.

«В среду, 31 января, SpaceX успешно вывела на орбиту спутник GovSat-1», - говорится на сайте компании.

Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 16:25 по местному времени. Ракета вывела на орбиту люксембургский спутник GovSat-1, предназначенный для передачи данных по защищенному каналу связи для властей и военных в Европе, США, на Ближнем Востоке и в Африке.

При этом была использована первая ступень, успешно вернувшаяся на площадку Посадочной зоны 1 после пуска 1 мая 2017 года.

SpaceX повторно использует отработанную первую ступень уже в шестой раз. Представители компании говорят, что это позволяет вдвое снизить стоимость пусков.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×