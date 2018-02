SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником связи (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - Компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи GovSat-1. Видео запуска опубликовано в Twitter и на YouTube компании Илона Маска.

«В среду, 31 января, SpaceX успешно вывела на орбиту спутник GovSat-1», - говорится на сайте компании.

Falcon 9's launch of GovSat-1 to a Geostationary Transfer Orbit is SpaceX's sixth mission with a flight-proven rocket. https://t.co/llX17HizMJ pic.twitter.com/FemC90upRb