SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником связи (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - Компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 со спутником связи GovSat-1. Видео запуска опубликовано в Twitter и на YouTube компании Илона Маска.

«В среду, 31 января, SpaceX успешно вывела на орбиту спутник GovSat-1», - говорится на сайте компании.

Falcon 9's launch of GovSat-1 to a Geostationary Transfer Orbit is SpaceX's sixth mission with a flight-proven rocket. https://t.co/llX17HizMJ pic.twitter.com/FemC90upRb — SpaceX (@SpaceX) 1 февраля 2018 г.

Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 16:25 по местному времени. Ракета вывела на орбиту люксембургский спутник GovSat-1, предназначенный для передачи данных по защищенному каналу связи для властей и военных в Европе, США, на Ближнем Востоке и в Африке.

При этом была использована первая ступень, успешно вернувшаяся на площадку Посадочной зоны 1 после пуска 1 мая 2017 года.

SpaceX повторно использует отработанную первую ступень уже в шестой раз. Представители компании говорят, что это позволяет вдвое снизить стоимость пусков.