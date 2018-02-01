Н.Назарбаев назначил зампредседателя партии «Нур Отан» депутатом сената
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Мухтара Кул-Мухаммеда депутатом сената парламента, сообщает пресс-служба Акорды.
Ранее М.Кул-Мухаммед являлся первым заместителем председателя партии «Нур Отан». Вместо него на должность назначен депутат мажилиса Маулен Ашимбаев.
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