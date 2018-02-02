Нурсултан Назарбаев: Нам нужно двигаться быстрее

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев рассказал о задачах, стоящих перед партией "Нур Отан", сообщает пресс-служба Акорды.

"Партия "Нур Отан" стала важной политической силой государства, которая определяет его политику. Партия принимает участие в реализации всех наших программ", - сказал президент Казахстана.

В пресс-службе отметили, что Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность качественного осуществления и повышения контроля за реализацией всех государственных и отраслевых программ. Глава государства отметил необходимость адаптации национальной экономики к условиям четвертой промышленной революции.

"Если мы не хотим отстать от мирового развития, то нам нужно двигаться быстрее. Поэтому Послание этого года направлено на выполнение реформ. Все наши предыдущие программы были нацелены на это. Вопрос в том, как они работают. Нам нужно строить предприятия, которые необходимы, которые будут производить экспортную продукцию", - сказал президент Казахстана.

При этом Нурсултан Назарбаев отметил актуальность реализации программы инфраструктурного развития "Нурлы жол". В завершение Глава государства вновь акцентировал внимание на важности повышения активности участия партии в подготовке и реализации государственных программ.

"У нас есть партийные организации в областях. Они должны быть активными в реализации поставленных задач", - сказал президент Казахстана.



