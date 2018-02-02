Главврача освободили от должности после заражения 12 детей гепатитом в Восточном Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Главный врач больницы Урджарского района ВКО освобожден от должности после заражения 12 детей гепатитом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Об этом стало известно в ходе встречи с населением в селе Шолпан руководителя управления здравоохранения региона и представителей комиссии, в ходе которой были подведены предварительные итоги по заражению детей гепатитом А.

Руководитель облздрава Марат Шоранов подписал заявление главврача Жексенбая Тлеубердина об увольнении. В своей речи Тлеубердин полностью признал свою ошибку, допущенную халатность и попросил прощения у населения.

"Я жду заключения экспертизы, пусть республиканская комиссия определит точный диагноз. Виновные должны быть наказаны, для того чтобы такое больше никогда не повторилось. Виноват не один главврач. Моей дочери не оказали должную своевременную помощь", - сказала журналистам Индира Жанибекова, мама погибшей в декабре 2017 года шестиклассницы.

По итогам проверки Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК в селе было выявлено сокрытие 19 случаев легких форм заболевания гепатитом А. Как сообщил глава ведомства Жандарбек Бекшин, в сентябре, когда был зарегистрирован первый случай, во врачебной амбулатории отсутствовал врач, обслуживание велось только на уровне средних медработников. Только 6 октября (2017 года - прим. автора) в этой врачебной амбулатории появился врач, ей стала выпускница 2017 года.

"Естественно, она допустила нарушения. Со стороны центральной районной больницы Уджарского района ВКО, зная, что работает молодой специалист, ей не была оказана консультативная помощь, а также помощь при возникновении первых случаев", - добавил Жандарбек Бекшин.

В ходе расследования были установлены факты, когда вне гарантированного объема больные сами покупали лекарства для лечения.

"Мы выяснили, что больные транспортировались в больницу, эти 12 случаев средней тяжести, они транспортировались за свой счет. Каждый платил по пять тысяч тенге за то, чтобы добраться до больницы. Это грубые нарушения. Все эти нарушения были доложены акимату области и, соответственно, они понесут наказание в плане административного воздействия. Вопрос рассматривается в акимате", - отметил главный санитарный врач Казахстана.

"Мы посмотрели, какие еще были нарушения. Крайне неудовлетворительно было поставлено медицинское наблюдение. Погибшая девочка (в декабре 2017 года скончалась шестиклассница - прим. автора) находилась на контроле с ноября месяца и в ходе медицинского наблюдения дважды выпадала из поля зрения. В ходе транспортировки в Уджарскую районную больницу в сопровождении врача ей не производились трансфузии, поскольку транспортировали в легковом транспорте. Такие нарушения были выявлены, естественно, они найдут свое отражение в территориальных акиматах", - заключил Бекшин.

Гепатит А - болезнь печени, вызываемая вирусом гепатита А. Источником заболевания является больной человек. Инфекция передается через желудочно-кишечный тракт. Основным фактором передачи является, прежде всего, питьевая вода, а также пищевые продукты, овощи и фрукты