Китай ввел в эксплуатацию первый рентгеновский астрономический спутник Huiyan

CA-NEWS (CA) - После семи месяцев испытаний первый китайский рентгеновский астрономический спутник Huiyan официально введен в эксплуатацию, сообщает «Женьминь жибао» со ссылкой на Управление наукой, техникой и промышленностью для государственной обороны КНР и Китайское национальное космическое управление

Во время орбитальных испытаний спутник Huiyan провел сканирование изображений и наблюдение за конкретными небесными телами из фиксированной точки.

Были получены первоначальные результаты наблюдений за черными дырами и нейтронными звездами.

В будущем спутник продолжит наблюдение за черными дырами и нейтронными звездами в пределах Млечного пути, предоставит больше информации об их происхождении и эволюции.