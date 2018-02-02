Китай ввел в эксплуатацию первый рентгеновский астрономический спутник Huiyan
- Азия и мир, общество
- 10:01, 02 февраля 2018
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CA-NEWS (CA) - После семи месяцев испытаний первый китайский рентгеновский астрономический спутник Huiyan официально введен в эксплуатацию, сообщает «Женьминь жибао» со ссылкой на Управление наукой, техникой и промышленностью для государственной обороны КНР и Китайское национальное космическое управление
Во время орбитальных испытаний спутник Huiyan провел сканирование изображений и наблюдение за конкретными небесными телами из фиксированной точки.
Были получены первоначальные результаты наблюдений за черными дырами и нейтронными звездами.
В будущем спутник продолжит наблюдение за черными дырами и нейтронными звездами в пределах Млечного пути, предоставит больше информации об их происхождении и эволюции.
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