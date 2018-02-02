Узбекистан объясняет очереди на казахстанско-узбекской границе «потеплением отношений»

CA-NEWS (UZ) - В пункте "Гишткуприк" границу Казахстана с Узбекистаном ежедневно пересекают 28 000 человек. Большие очереди наблюдаются и на кыргызско-узбекской границе "Достук" (Дустлик.

Служба национальной безопасности Узбекистана связывает многотысячные очереди на государственной границе республики с расширением отношений с соседними странами, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу комитета по охране государственной границы СНБ.

Наибольшее скопление людей наблюдается в пункте "Гишткуприк" на границе с Казахстаном, где за сутки границу пересекают 28 000 человек.

На границе с соседним Кыргызстаном в пункте "Дустлик" также большой пассажиропоток – по 8 000 человек в день.

Для повышения пропускной способности на обоих пунктах сотрудники СНБ увеличили количество кабинок паспортного контроля. В "Гишткуприк" их число увеличилось с 24 до 44, в "Дустлик" – с 12 до 22.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что правительствами Узбекистана и Казахстана принята дорожная карта по развитию пунктов пропуска на границе между странами. Карта подразумевает увеличение пропускной способности пункта "Гишткуприк" до 40 000 человек в сутки.

Особый ажиотаж на казахстанско-узбекской границе наблюдался в предновогодние дни. Тысячи жителей Ташкента, готовящиеся к Новому году, часами простаивали в очереди, стремясь попасть на казахстанский рынок, где продукты на порядок дешевле, чем в Узбекистане

В январе пассажиропоток не спадал. Не останавливал местных жителей даже призыв МЧС Узбекистана, которое, ссылаясь на сильные морозы в Казахстане, призвало соотечественников воздержаться от поездок в соседнюю страну.