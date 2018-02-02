5 лет тюрьмы получила жительница Худжанда за привлечение девушек к проституции

- Таджикистан, общество
- 10:19, 02 февраля 2018
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CA-NEWS (TJ) - 58-летняя жительница города Худжанд Мухаррам Холматова приговорена к 5 годам заключения за вербовку девушек для занятия проституцией.
По словам председательствующего на данном процессе судьи Худжандского горсуда Акмалджона Савриддинзода, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 пункта «б» статьи 132 (вербовка людей для эксплуатации) УК РТ.
«Осужденная в предварительном сговоре с лицами, находящимися в России и в самом Таджикистане, вывозила девушек для занятия проституцией. В частности, она намеревалась вывезти двух девушек из Худжанда в город Сургут. Она обещала обеспечить их рабочими местами в этом городе», - сообщил он.
По словам судьи, 18 июля 2017 года возле гостиницы «Эхсон» города Худжанда при посадке этих девушек в автобус, который направлялся в Сургут, она была задержана сотрудниками правоохранительных органов, сообщает АП.
«Срок наказания осужденная будет отбывать в колонии общего режима», - отметил Савриддинзода.