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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана встретился с министром иностранных дел Азербайджана

CA-NEWS (TM) - В ходе визита азербайджанской делегации в Туркменистан делегации 2-х стран обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, а кроме этого актуальные международные вопросы, представляющие обоюдный интерес.

Обладая внушительными запасами углеводородного сырья и актуальной для нашего времени отраслевой инфраструктурой, Туркменистан и Азербайджан претворяют в жизнь стратегию, основанную на принципах диверсификации маршрутов поставок энергоносителей на мировые рынки, что открывает широкие перспективы для плодотворного взаимодействия, выхода на новые общие проекты в данной сфере. В данном контексте дипломаты обсудили вопросы, связанные с предстоящим визитом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан.

Во время встречи отмечалось, что Туркменистан и Азербайджан продуктивно сотрудничают в формате влиятельных интернациональных компаний - ООН, ОБСЕ, ОИС и других.

«Э. Мамедъяров подчеркнул, что с запуском железной дороги Баку — Тбилиси — Карс для стран региона, в том числе Туркменистана, открылись новые возможности в сфере транспорта», — информирует пресс-служба МИД Азербайджана.

Тут значимая роль отводится деятельности Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии, а кроме этого активным контактам по линии деловых структур. Подчеркнули обоюдную заинтересованность сторон в дальнейшем развитии отношений в сферах энергетики и транспорта, путем создания устройств по задачам обеспечения логистики, а еще проработки действенных устройств автомобильно-паромного и железнодорожно-паромного сообщений. Обсуждались актуальные направления партнерства по линии главных областей. Наряду с этим стороны уделили внимание задачам дальнейшего укрепления гуманитарного разговора, стимулирования связей в образовании, науке, культуре, спорте и туризме.

Кроме того, министры выделили, что Азербайджан и Туркменистан вместе с иностранными государствами каспийского бассейна поощряют дружбу, сотрудничество и единство в Каспийском море.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что две страны издавна объединяют дружеские добрососедские связи, что обусловлено сложившейся веками историко-культурной и духовной общностью двух народов.

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