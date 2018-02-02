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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы премьер-министры стран ЕАЭС обсудят «Цифровую повестку дня в эпоху глобализации»

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 2 февраля состоится форум «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации».

Как сообщается на сайте премьер-министра Казахстана, в рамках мероприятия будут обсуждены вопросы развития инноваций и технологического предпринимательства, базовые интеграционные проекты, цифровизация промышленности и цифровая трансформация сельского хозяйства в Евразийском экономическом союзе.

В работе форума примут участие премьер-министры Армении — Карен Карапетян, Беларуси — Андре Кобяков, Казахстана — Бакытжан Сагинтаев, Кыргызстана — Сапар Исаков, России — Дмитрий Медведев, а также официальные делегации Азербайджана и Таджикистана.

Во второй половине дня состоится заседании Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах. В мероприятии предполагается участие премьер-министров государств-членов ЕАЭС и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Т.Саркисяна.

В узком составе планируется рассмотрение вопросов цифровой повестки, а также обязательств стран-участниц в рамках функционирования внутреннего рынка.

На заседании в расширенном составе участники обсудят макроэкономическую ситуацию и состояние взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС, рассмотрят совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, промышленной отрасли и вопросы пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов ЕАЭС.

По итогам заседания планируется принятие ряда документов.

Предстоящее заседание Евразийского межправительственного совета станет первым в текущем году. В 2017 году подобные мероприятия прошли в Бишкеке (Кыргызстан), Казани (Россия), Астане (Казахстан) и Ереване (Армения).

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