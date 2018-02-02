Гражданин Кыргызстана, пытавшийся перевезти около 2 кг героина в Москву, задержан на границе
- Казахстан, происшествия
- 10:48, 02 февраля 2018
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CA-NEWS (KZ) - Гражданин Кыргызстана пытался перевезти крупную партию героина через казахстанско-кыргызстанскую границу, сообщает пресс-служба Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.
По данным ведомства, наряд отделения пограничного контроля «Мерке железнодорожное» с использованием служебной собаки задержал 55-летнего кыргызстанца, который пытался провезти около 2 килограммов героина на поезде Бишкек–Москва. Наркотическое вещество было обнаружено в дорожной сумке с двойным дном.
По данному факту проинформированы представители правоохранительных органов.
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