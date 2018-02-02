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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистанцы могут оперативно сообщить президенту о преследовании из-за отправки жалоб в виртуальную приёмную

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 февраля в тестовом режиме заработала обновленная версия Виртуальной приемной Президента Республики Узбекистан. При этом адрес сайта остался прежним – pm.gov.uz.

Одним из новшеств в усовершенствованном портале приемной стало появление персональных кабинетов обращающихся. Вместе с тем появилась возможность получить ответ на ряд интересующих проблем, не направляя официального обращения. Определены часто задаваемые вопросы, ответы на которые изложены понятным и доступным языком в специальном разделе. Здесь можно найти информацию, касающуюся жилищного обеспечения, социальной защиты, предпринимательской и банковской деятельности, производства, сертификации и лицензирования, ветеринарных услуг, налогов и штрафов, информационных технологий и коммуникаций, транспорта, юридических вопросов, науки и культуры, образования, труда и занятости, а также других сфер жизни общества.

Этот раздел будет постоянно пополняться, в том числе и за счет запуска с 15 февраля услуги «онлайн-консультант», позволяющей получить оперативную юридическую помощь в удобной для пользователей форме в режиме реального времени.

На портале можно найти графики приема граждан в министерствах и ведомствах – информацию о днях, времени приема, соответствующие номера телефонов, электронную почту, адреса государственных органов, формы отправки.

В Виртуальной приемной 2.0 создана специальная «кнопка», нажав на которую заявитель может оперативно сообщить о возможном преследовании из-за отправки жалобы. Такие сообщения будут рассматриваться оперативно и в приоритетном порядке с привлечением правоохранительных органов.

С момента начала работы виртуальной приёмной президента с сентября 2016 года сюда поступило более 1,6 млн. обращений.

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