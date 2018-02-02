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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде эксперты Центральной Азии обсудили программу действий по спасению Арала

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде на днях состоялось заседание Правления Международного фонда спасения Арала (МФСА). В работе заседания приняли участие члены Правления МФСА - заместители Премьер-министров Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, члены Исполкома, представители МИД государств-учредителей МФСА, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

В ходе заседания участники обсудили широкий спектр вопросов по активизации партнёрства стран Центральной Азии в области устойчивого развития и рационального использования водных ресурсов региона на основе наработанного успешного опыта, тесного взаимодействия с крупнейшими международными организациями.

На заседании Правления были рассмотрены вопросы утверждение плана работ Исполкома МФСА на период председательствования Туркменистана, подготовка к заседанию Совета Глав государств-учредителей МФСА и разработка Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4).

В ходе встречи было согласовано решение о создании национальных и региональных экспертных групп, для проведения консультаций с международными организациями и партнерами в целях содействия разработки Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии.

По итогам обсуждения также одобрены представленный отчёт и утвержден План работ Исполнительного комитета МФСА на период председательствования Туркменистана.

Кроме того, были приняты решения подготовке к саммиту Совета Глав государств-учредителей МФСА, одобрены основные направления ПБАМ-4 и утверждена повестка следующего заседания Правления.

Участниками заседания было отмечено, что решение проблем Аральского моря является одним из приоритетов государств-учредителей МФСА.

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