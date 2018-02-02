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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетит сегодня Казахстан

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетит Казахстан, сообщили в пресс-службе МИД республики.

2 февраля 2018 года делегация Республики Узбекистан во главе с Премьер-министром Абдуллой Ариповым примет участие в Форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алматы (Казахстан).

Целью форума «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» является продвижение региона ЕАЭС в глобальной цифровизации, укрепление партнерства в этой сфере среди стран-участниц.

На форуме будет обсуждаться создание единой цифровой системы ЕАЭС на уровне глав правительств. Также в работе форума примут участие делегации стран СНГ, международные эксперты в области информационных технологий.

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