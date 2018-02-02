Польский инвестор вложит $37 млн в модернизацию фармзавода в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Международная группа «Польфарма» в 2018-2022 годах вложит в модернизацию фармацевтического завода АО «Химфарм», расположенного в Южно-Казахстанской области, инвестиции объемом 37 млн долларов США.

Как сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК, планируется, что в рамках модернизации завода будет построена лаборатория, обновлены инфраструктура, оборудование для исследований и разработок, модернизированы объекты логистики. В марте 2018 года будет запущен новый участок нестерильных растворов.

Значительные средства планируется направить на автоматизацию и диджитализацию как основных, так и вспомогательных производственных процессов, такие как инновационное IT-решение в кадровом делопроизводстве – «Облачный HR»; «умная» система управления складами на производственных площадках, система автоматизации планирования и учета регламентных работ по обслуживанию и ремонту; планирование людских и материальных ресурсов; автоматизация и управление процессами обеспечения качества на производстве и пр, отмечает ведомство.

В настоящее время на предприятии трудятся более 1,2 тыс. сотрудников, часть из которых прошли обучение на зарубежных предприятиях группы «Польфарма» и в странах – мировых лидерах в фармацевтической отрасли (производители оборудования). Компания зарегистрировала 115 препаратов, покрывающих 12 фармакологических групп. Так, выпускаются продукты парентеральной формы (инъекции и инфузии), твердой формы (таблетки, капсулы, порошки саше), асептические порошки антибиотиков, нестерильные растворы и сиропы.