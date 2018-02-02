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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В частном доме под Ташкентом обнаружили измученного африканского льва

CA-NEWS (UZ) - В Ташкентской области Узбекистана в одном из частных домов обнаружили африканского льва, который содержался в ужасных условиях, передает nuz.uz.

Инспекторы обнаружили в частном доме под Ташкентом восьмимесячного изувеченного льва. Большую кошку держали в маленькой полутораметровой клетке, которая не позволяла даже двигаться. Из-за постоянного недоедания царь зверей истощал, у него была разбита морда, сообщает телеканал "Узбекистан 24". Льва перевезли в ташкентский зоопарк.

Напомним, в Узбекистане действует запрет на содержание диких животных дома. Контрабанда предполагает уголовное преследование и лишение свободы на срок до пяти лет. При этом наказание за жестокое обращение с животными ограничено размером двух минимальных зарплат.

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