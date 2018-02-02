В Казахстане задержали россиянина со 100 литрами спиртных напитков
- Казахстан, происшествия
- 11:40, 02 февраля 2018
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CA-NEWS (KZ) - Гражданин РФ задержан казахстанским пограничникам в Казахстане при попытке вывезти из республики более 100 литров водки и вина, сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению ведомства, вино-водочная продукция была обнаружена "нарядом пункта пропуска "Убаган авто" Костанайского пограничного отряда при досмотре транспорта 43-летнего гражданина Российской Федерации".
В пресс-службе проинформировали, что задержанный следовал из Казахстана в Россию на автомобиле "ВАЗ" со спиртными напитками, объемом более 100 литров – 54 литра водки и столько же вина. Разрешительных документов на этот груз у мужчины не было.
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