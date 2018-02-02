В Казахстане задержали россиянина со 100 литрами спиртных напитков

CA-NEWS (KZ) - Гражданин РФ задержан казахстанским пограничникам в Казахстане при попытке вывезти из республики более 100 литров водки и вина, сообщает РИА Новости.



Согласно сообщению ведомства, вино-водочная продукция была обнаружена "нарядом пункта пропуска "Убаган авто" Костанайского пограничного отряда при досмотре транспорта 43-летнего гражданина Российской Федерации".

В пресс-службе проинформировали, что задержанный следовал из Казахстана в Россию на автомобиле "ВАЗ" со спиртными напитками, объемом более 100 литров – 54 литра водки и столько же вина. Разрешительных документов на этот груз у мужчины не было.