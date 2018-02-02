Первый коммерческий суд в Казахстане возглавит бывший Верховный судья Англии и Уэльса

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане создадут первый коммерческий суд под председательством бывшего лорд-главного судьи из Великобритании судьи Вульфа, пишет The Times.

Аналогичные суды уже созданы в Сингапуре, Гонконге, Дубае, Абу-Даби и Катаре. Суд в Казахстане открывается в рамках программы модернизации при участии Международного финансового центра «Астана» с тем, чтобы превратить его в ведущий финансовый хаб в Центральной Азии.

«Это первый суд такого рода в Евразии, — сказал лорд Вулф. — У Казахстана огромная граница с Китаем и Россией, а Китай строит новый шелковый путь, который пройдет прямо через территорию этой страны. По этим причинам суд может достичь высоких результатов».

Издание уточняет, что все судьи будут из Британии, и в суде будут использоваться законы Международного финансового центра «Астана», которые по сути дела являются общим английским правом.

«В этом у них нет никакого опыта, — сказал Вулф. — Это будет показателем независимости суда и калибра судей. Независимость гарантируют поправки в конституцию страны».

Лорд Вулф активно участвовал в создании суда в Дохе, работая вместе с Кристофером Кэмпбеллом-Холтом (Christopher Campbell-Holt), который был назначен секретарем нового суда. Ранее он работал адвокатом в юридической фирме «Нортон Роуз». В Дохе Кэмпбелл-Холт проработал семь лет.

Суд открылся в январе, однако на начальном этапе главное внимание в работе будет уделяться подготовке местных судей и адвокатов. Это будет суд первого уровня и апелляционный суд, в котором лорд Вулф будет заседать периодически. Будет также ускоренная процедура рассмотрения мелких исков.

В суде будут рассматриваться стандартные коммерческие и контрактные споры. Также будет создан новый Международный арбитражный центр, и его первым председателем станет королевский адвокат Барбара Дохманн (Barbara Dohmann).

Среди приглашенных из Британии судей и адвокатов сэр Робин Джейкоб (Robin Jacob), сэр Стивен Ричардс (Stephen Richards), сэр Джек Битсон (Jack Beatson), сэр Руперт Джексон (Rupert Jackson), королевский адвокат лорд Фолкс (Lord Faulks), королевский адвокат Эндрю Спинк (Andrew Spink), королевский адвокат Том Монтегю-Смит (Tom Montagu-Smith) и Патриция Эдвардс (Patricia Edwards). Битсон и Джексон займут свои должности после того, как уйдут в отставку из апелляционного суда, что произойдет в этом и следующем месяце, соответственно. Консультативный совет возглавит королевский адвокат Майкл Блэр (Michael Blair).

Судьи будут приезжать в Казахстан пять раз в год. Все они приведены к присяге на особой церемонии, и присяга эта напоминает ту, которую они принимали в Британии. У них будут мантии под цвет казахстанского флага — голубые с золотом.

«Суд будет содействовать распространению английского коммерческого права и признанию важности верховенства права, — говорит Вулф. — Он будет укреплять связи между этой стремительно развивающейся страной в Центральной Азии и Соединенным Королевством, а они будут обращаться к нам за советами и наставлениями».

У Международного финансового центра «Астана» будет гораздо больше шансов на успех, если инвесторы поймут, что там существует безопасная среда и имеется суд, который придерживается верховенства права.