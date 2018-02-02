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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Японии предупредил об опасностях при поездке на ОИ-2018

CA-NEWS (CA) - МИД Японии предупредил граждан страны об опасностях при поездке на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхан, ссылаясь на угрозу КНДР и преступность, согласно опубликованному на сайте ведомства извещению.

"С учетом угроз крупных стихийных бедствий, беспорядков или терактов, а также непредсказуемости ситуации на Корейском полуострове вокруг Северной Кореи, зарегистрируйтесь в системе учета зарубежных поездок в МИД, чтобы посольство в экстренных случаях могло бы связаться с вами и чтобы получать последнюю информацию о безопасности поездки", — говорится в предупреждении внешнеполитического ведомства Японии.

По его данным, хотя в Южной Корее относительно спокойно, "по сравнению с Японией в этой стране совершается в 2,5 раза больше убийств и в 1,2 раза больше разбоев”. МИД призывает японцев соблюдать осторожность в местах скопления большого числа людей, сообщает РИА Новости.

Внешнеполитическое ведомство Японии предупреждает также о непривычных для японцев сильных холодах в южнокорейском Пхёнчхане.

Олимпийские игры там пройдут с 9 по 25 февраля. В них примут участие спортсмены из КНДР, что стало возможным благодаря недавней договоренности двух корейских государств по улучшению отношений. В США и Японии, которые считаются союзниками Республики Корея, с настороженностью отнеслись к сближению Сеула с Пхеньяном на фоне продолжения ядерно-ракетных разработок Северной Кореи.

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