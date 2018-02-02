Экс-глава СНБ Узбекистана Рустам Иноятов назначен сенатором и обрёл неприкосновенность

CA-NEWS (UZ) - Указом президента Шавката Мирзиёева, бывший глава Службы национальной безопасности Узбекистана Рустам Иноятов назначен членом Сената Олий Мажлиса. По законодательству, сенатор имеет неприкосновенность и не может быть привлечен к уголовной ответственности, подвергнут задержанию или аресту, передает centralasian.org.

31 января Рустам Иноятов, бессменно возглавлявший Службу национальной безопасности на протяжении 23 лет, был назначен членом Сената Олий Мажлиса. Соответствующий указ был подписан президентом Шавкатом Мирзиёевым.

После назначения сенатором Иноятов автоматически обрел неприкосновенность. Согласно узбекскому законодательству, он не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан, заключен под стражу или подвергнут мерам административного взыскания.

Сразу после отставки с поста председателя СНБ Рустам Иноятов был назначен государственным советником президента по политико-правовым вопросам.

Рустам Иноятов руководил узбекскими спецслужбами с 1995 года. На протяжении более 20 лет он входил в ближайшее окружение ныне покойного первого президента Ислама Каримова. Правозащитники обвиняют Иноятова в том, что именно возглавляемая им структура долгие годы осуществляла политические репрессии, включая аресты, пытки и лишения свободы в отношении оппонентов режима и инакомыслящих.

Сейчас на его место назначен бывший генеральный прокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев.