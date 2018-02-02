Кыргызстан намерен использовать криптовалюты в госзакупках, - премьер

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 2 февраля стартовал форум «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации».

В мероприятии участие принимают премьер-министры Армении — Карен Карапетян, Беларуси — Андрей Кобяков, Казахстана — Бакытжан Сагинтаев, Кыргызстана — Сапар Исаков, России — Дмитрий Медведев, а также официальные делегации Азербайджана и Таджикистана.

Форум начался с видеопрезентации. Затем Б.Сагинтаев зачитал обращение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к участникам.

В своем приветственном слове С.Исаков, говоря о цифровой повестке, отметил, что реализация цифровой повестки позволит объединить и эффективно координировать усилия ЕАЭС для достижения общих целей. «Это региональное развитие, безопасность, экономическое сотрудничество, повышение конкурентоспособности наших стран и повышение благосостояние наших граждан», - привел пример глава правительства.

По его словам, цифровизации КР нет еще и года, но он считает, что страна сделала большой рывок. «Создан государственный портал, который в ближайшие 2 года будет оказывать около 200 госуслуг гражданам. Мы ввели биометрические данные, и львиная доля граждан, это около 80%, сдали свои данные. Все виды госуcлуг мы сможем привязывать с биометрике каждого гражданина. У него будет свой кабинет. Конечно, тут стоит вопрос о кибербезопасности. Странам ЕАЭС надо задуматься о кибербезопасности. Мы выработали соответствующее законодательство и используем те стандарты, которые есть в странах ЕАЭС. Мы используем две системы, одно другому не противоречит. Опыт показывает, что мы все могли бы применять эти две системы. Конфиденциальную информацию мы уже прогоняем через систему госуслуг», - сообщил С.Исаков.

Также он добавил, что Кыргызстан стал первым в регионе членом инициативы партнерства «Открытое правительство», куда входят 75 правительств мира. «И в наших обязательствах в рамках этой инициативы будут доступные, качественные госуслуги, прозрачные госзакупки, открытые данные и прозрачность горнодобывающего сектора. Это позволит оптимизировать нашу работу.

Цифровизация дает очень мощные эффекты в экономике. Например, мы сегодня занимаемся фискализацией налоговых процедур, договариваемся, что в целом будем использовать российскую технологию в этой части. Это позволит вытащить большие средства, которые находятся в тени. И наши прогнозы тоже ошеломляющие. Я видел, какой рывок сделала Российская Федерация», - сказал премьер.

Он добавил, что республика занимается строительством «умных городов»: в ближайшие 1,5 года будут построены «умные» Бишкек и Ош, а также трассы, которые соединяют города.

С.Исаков добавил, что правительство намерено использовать криптовалюты в госзакупках. «Это снижает уровень коррупции. Цифровизация позволит оптимизировать госдоходы, искоренить коррупционные элементы. В следующем году хотим быть цифровым правительством», - заключил глава правительства КР.