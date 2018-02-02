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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нацбанк РК предложил БВУ остановить выселение ипотечников

CA-NEWS (KZ) - Национальным Банком в адрес БВУ направлено письмо с рекомендацией приостановить процедуры выселения заемщиков, передает Tengrinews.kz, со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

Это касается заемщиков, потенциально соответствующих разрабатываемым критериям Программы рефинансирования ипотечных займов. Также банкам рекомендовано осуществить отзыв исполнительных листов, переданных государственным и частным судебным исполнителям по взысканию долга путем реализации залогового жилья и выселению заемщиков/залогодателей из имущества.

Изменения в Программу планируется принять в ближайшее время. "В целях оказания поддержки валютным ипотечным заемщикам, Главой Государства 10 января 2018 года Национальному Банку дано поручение решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, выданным до 1 января 2016 года.

Во исполнение данного поручения Национальным Банком проводится работа по расширению действующей Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов. По результатам предварительного обсуждения с банками второго уровня разрабатываются ключевые критерии и условия рефинансирования", - сообщили в НБ РК.

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