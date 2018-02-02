Казахстанские автопроизводители пожаловались, что в ЕАЭС им чинят барьеры

CA-NEWS (KZ) - Казахстанские автопроизводители пожаловались, что в ЕАЭС им чинят барьеры, об этом сообщает Informburo.kz со ссылкой на заместителя председателя правления союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана Серика Рахимова.

"Поводом для обеспокоенности послужили многочисленные публикации в российских СМИ. В публикациях указывается на то, что в России паспорта транспортного средства выдаются уполномоченными органами транспортным средствам без устройств вызова оперативных служб. Также упоминается появление некоего документа, предусматривающего временный порядок действий при выпуске транспортных средств, ввозимых на территорию Российской Федерации", – рассказал Рахимов.

Глава отраслевого союза сообщил, что при содействии с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" в российский Минпромторг уже направлено обращение.

В департаменте технического регулирования ЕЭК на жалобу производителей отреагировали запросом, попросив привести конкретные факты нарушений.

"На текущий момент мы ожидаем ответа на запрос, в МВД России идёт сверка. Действительно были публикации, но это жёлтая пресса. У нас есть ответ Минпромторга о том, что никаких послаблений никому не дано. Что касается порядка, на сайте ГЛОНАСС был опубликован порядок оснащения. Почему мы не дали окончательного ответа? Мы сейчас делаем сверку по фактам. Если факты будут выявлены – мы разбираемся с количеством нарушений и так далее. По устному заверению наших коллег, на территории России нет ни одной машины, завезённой по упрощённой схеме либо без проведения специальных испытаний", – сказал директор департамента технического регулирования ЕЭК Арман Шаккалиев.

В ЕЭК и российском Минпромторге, по его словам, дорабатывают вопрос, после чего предоставят официальный ответ.

"Большинство автодилеров прошли все испытания. Осталось небольшое количество элитных автомобильных брендов. Все новые машины, которые ввозятся, оснащаются устройствами. По подержанным авто были предложения, как это устанавливать. Над официальным ответом мы работаем", – сказал член коллегии по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков.

Однако затягиванием ответа российская сторона немало удивляет руководство НПП "Атамекен".

"Это простая сверка, нужно просто сравнить товары и документы, посмотреть реестр, сертификаты. Это, мне кажется, простая механическая работа. Конечно, нас это очень беспокоит. Это, наверное, и есть такой момент, когда государство делает послабления для своих импортёров, что в конечном счёте приводит к недобросовестной конкуренции", – считает заместитель председателя правления НПП Дана Жунусова.