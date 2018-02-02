ЕАЭС - это не только экономическая составляющая, - премьер Казахстана

CA-NEWS (KZ) - ЕАЭС – это не только союз с экономической составляющей, сказал премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 2 февраля на форуме «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации» в Алматы.

По его словам, Казахстан второй год живет цифровой повесткой.

«Поезд еще не ушел, поезд только стартует на перроне, набирает обороты, надо успеть запрыгнуть в последний вагон. Мы все-таки успели, запрыгнули, оказались в вагоне, зашли в купе и увидели своих же друзей, коллег, которые также в этом вагоне, и движемся вместе. Отдельно мы не смогли бы», - начал свое выступление глава правительства РК.

Он напомнил, что республика начала говорить о предоставлении электронных услуг 10 лет назад. «Если сравнивать возможности «Айфона» в те годы и сейчас, уже вышел Х – разные вещи. Мы сравниваем услуги 2008 года и сегодня, и видим, что мы отстаем от того, что от нас хочет получить общество. В ближайшее время 80% госуслуг будут предоставляться электронно», - сказал Б.Сагинтаев.

Он добавил, что к 2020 году все базовые населенные пункты будут обеспечены широкополосным интернетом. «Большое внимание обращаем на образование. Мы говорим о вовлечении населения в цифру. Переход на цифру должно быть модным, «если ты работаешь с бумагой, ты древний, из каменного века». То есть мы хотим, чтобы все общество таким было. Также надо создавать соответствующую экосистему. Мы работаем тесно с коллегами из Сколково, Парка высоких технологий в Минске», - рассказал премьер.

«В рамках ЕАЭС нам необходимо, чтобы наши системы могли интегрироваться. Мы сейчас часто сталкиваемся, когда наши программы, разработанные в разных министерствах, не интегрируются. В рамках ЕАЭС надо серьезно задуматься, как мы это будем объединять. Конечно, нельзя забывать и о кибербезопасности, единая система защиты должна быть. Нужно проводить большую работу.

Мы много спорили, когда готовили договор о ЕАЭС. Говорили, что есть только экономическая составляющая, на другие стороны не переходим. Много вопросов было по части социальной составляющей. Но сегодня приходит мысль, что, наверное, со временем придем, что в единой цифровой платформе нет границ, не можешь ограничиваться определенными рамками, которые прописаны в то время. Особого внимания к цифровизации не было. В будущем в любом случае подойдем к этой теме с коллегами. Более ближе надо этот вопрос обсудить», - отметил Б.Сагинтаев.