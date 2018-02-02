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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Монголии вручил верительные грамоты Президенту Республики Молдова

CA-NEWS (MNG) - Чревычайный и Полномочный посол Монголии в Болгарии и по совместительству в Республике Молдова Д.Батсайхан вручил 30 февраля верительные грамоты президенту Республики Молдова Игорю Додону.

В ходе беседы с главой государства Молдовы посол Д.Батсайхан передал приветствие президента Монголии Х.Баттулга. Он подчеркнул, что Монголия стремится расширить дружественные отношения с Республикой Молдова во всех отраслях, в том числе в торговой, экономической, культурной, образовательной, туристической сферах, также заключить соответствующие договора и соглашения, и сотрудничать в рамках деятельности ООН и международных организаций.

Во время встречи посол Д.Батсайхан обратился к молдавской стороне с просьбой рассмотреть вопрос о присоединении Молдовы к Многостороннему соглашению по созданию в Улаанбаатаре Международного исследовательского центра развивающихся стран без выхода к морю.

Президент Молдовы Игорь Додон, со своей стороны, выразил удовлетворение расширением и развитием отношений между двумя странами и отметил наличие большого потенциала для развития двустороннего взаимодействия во многих отраслях, сообщает montsame.

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