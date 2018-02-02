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  2 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Самая дорогая бутылка японского виски продана в Гонконге за $294 тысячи

CA-NEWS (CA) - Бутылка односолодового виски марки Yamazaki 50 years продана на аукционе Sotheby’s в Гонконге за 2,3 млн гонконгских долларов (около $294 тыс.). Как сообщает журнал Forbes, это рекордная цена за японский виски.

Напиток 50-летней выдержки был разлит в 2011 году.

Предыдущий рекорд в этой области был установлен при продаже бутылки 50-летнего виски той же марки, купленной в октябре 2016 года за 1 млн гонконгских долларов ($129 тыс.).

Портал Scotchwhisky.com сообщает, что организаторы торгов предполагали продать рекордный лот примерно за 1,1 млн гонконгских долларов (около $140 тыс.). Его пытались приобрести покупатели со всей Азии, однако победителем торгов стал житель Гонконга, сообщает РБК.

Марка Yamazaki принадлежит японской компании Suntory. В 2014 году альманах Whisky Bible признал напитки этого производителя лучшими, после чего популярность японских сортов виски резко возросла.

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