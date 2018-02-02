В выходные в Казахстане ожидаются похолодание, метель, туман

CA-NEWS (KZ) - В предстоящие выходные дни, 3-5 февраля, погоду в Казахстане будут определять циклон и связанные с ним атмосферные фронты, сообщает РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в большинстве областей республики местами ожидаются снег, метель, сильный порывистый ветер, на юге страны - гололед, туман.

После кратковременного потепления, уже в понедельник казахстанцев ожидает очередное понижение температуры воздуха. Исключение составят западные области. Здесь температура продолжит повышаться и будет на 3-8 градусов выше нормы. На остальной территории Казахстана температура воздуха в эти дни предполагается близкой к средним многолетним значениям.