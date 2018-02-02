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  3 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Товарооборот между Казахстаном и Арменией в 2017 году составил $5,4 млн

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 2 февраля в рамках заседания Евразийского межправительственного совета премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев встретился с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном.

Как сообщает пресс-служба правительства, они обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества в сфере внедрения цифровых технологий и реализации совместных проектов.

За январь-ноябрь 2017 года товарооборот между Казахстаном и Арменией составил $5,4 млн. Основной продукцией, экспортируемой Казахстаном в Армению, являются аккумуляторы, подъемники и домкраты, части моторных транспортных средств, газы нефтяные и углеводороды, насосы. Сегодня в Казахстане осуществляют деятельность 268 предприятий с участием армянского капитала.

Открытие в июне 2017 года рейса «Ереван–Астана» способствует развитию взаимодействия в бизнес-среде и в области туризма.

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