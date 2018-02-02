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  3 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Резервы Нацбанка РК в январе составили $31,7 млрд

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 2 февраля принял председателя Национального Банка Данияра Акишева.

Как сообщает пресс-служба Акорды, они обсудили деятельность Нацбанка, направления денежно-кредитной политики, а также ситуацию на финансовом рынке страны.

Согласно отчету председателя банка, уровень инфляции за 2017 год составил 7,1%, объем золотовалютных резервов на конец года составил 30,7 млрд долларов.

«В январе ситуация стала еще лучше. Резервы банка выросли еще на 3% и составили 31,7 млрд долларов. Активы Национального фонда в иностранной валюте составили 58,3 млрд долларов. За январь 2018 года уровень инфляции составил 0,6%. Это уже входит в наш новый коридор, который мы установили на этот год – от 5 до 7%», - сказал Д.Акишев.

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