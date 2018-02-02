В мае самолеты из Астаны начнут летать в Вильнюс
CA-NEWS (KZ) - В мае из Казахстана открываются новые авиарейсы в Европу.
Как сообщает Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, казахстанская авиакомпания SCAT с 27 мая начинает полеты по новому направлению Астана–Вильнюс (Литва).
Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушном судне типа Boing 737.
В настоящее время началась продажа авиабилетов по данному направлению.
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