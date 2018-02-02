РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В мае самолеты из Астаны начнут летать в Вильнюс

CA-NEWS (KZ) - В мае из Казахстана открываются новые авиарейсы в Европу.

Как сообщает Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, казахстанская авиакомпания SCAT с 27 мая начинает полеты по новому направлению Астана–Вильнюс (Литва).

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушном судне типа Boing 737.

В настоящее время началась продажа авиабилетов по данному направлению.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×