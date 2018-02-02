Сотрудники Минфина РК занимались майнингом криптовалюты на рабочем месте. Возбуждены уголовные дела

CA-NEWS (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана расследует уголовные дела по фактам майнинга криптовалют сотрудниками Комитета государственных доходов Министерства финансов.

Как сообщает пресс-служба КНБ, уголовные дела возбуждены по статьям 207 (Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций) и 210 (Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов) Уголовного кодекса РК по фактам майнинга на серверах государственных информационных систем в Департаментах государственных доходов по Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областям.

В майнинге криптовалют были задействованы сервера информационных систем самих департаментов, их районных подразделений, а также наиболее производительные служебные компьютеры сотрудников. Для этого на сервера и компьютеры скрытно устанавливались специальные программы (майнеры), которые использовали вычислительные ресурсы, что снижало скорость обработки информации и приводило к замедлению их работы. Данные программы устанавливались в виде системных служб и вносились в списки программ-исключений антивирусов.