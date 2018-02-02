РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Сотрудники Минфина РК занимались майнингом криптовалюты на рабочем месте. Возбуждены уголовные дела

CA-NEWS (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана расследует уголовные дела по фактам майнинга криптовалют сотрудниками Комитета государственных доходов Министерства финансов.

Как сообщает пресс-служба КНБ, уголовные дела возбуждены по статьям 207 (Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций) и 210 (Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов) Уголовного кодекса РК по фактам майнинга на серверах государственных информационных систем в Департаментах государственных доходов по Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областям.

В майнинге криптовалют были задействованы сервера информационных систем самих департаментов, их районных подразделений, а также наиболее производительные служебные компьютеры сотрудников. Для этого на сервера и компьютеры скрытно устанавливались специальные программы (майнеры), которые использовали вычислительные ресурсы, что снижало скорость обработки информации и приводило к замедлению их работы. Данные программы устанавливались в виде системных служб и вносились в списки программ-исключений антивирусов.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×