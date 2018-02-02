Секретный меморандум о действиях ФБР будет рассекречен сегодня, - Белый дом

CA-NEWS (CA) - Секретный меморандум, подготовленный законодателями-республиканцами, в котором говорится о потенциально незаконных действиях ФБР в ходе расследования возможных связей предвыборного штаба Трампа с Россией, может быть обнародован в пятницу. Об этом объявили представители Белого дома.

“Дональд Трамп был проинформирован о содержании документа и готов дать добро на его публикацию“, - сообщил помощник президента. “После этого Конгресс будет решать, что делать с документом “.

Детали меморандума не известны. Согласно разным источникам, в нем говорится о том, что ФБР, запрашивая у специального суда санкцию на слежку за советником Трампа Картером Пейджом, не информировало судей, что запрос ведомства основан, среди прочего, на сведениях из так называемого "досье Трампа", оплаченного частично избирательным штабом Хиллари Клинтон.

В документе, по всей видимости, упомянуты имена двух сотрудников ФБР, которые в личной переписке выражали симпатии по отношению к Клинтон и столь же сильную антипатию к Трампу. Они недолгое время работали в бригаде специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего предположения о сговоре избирательного штаба Трампа с Кремлем.

Демократы — члены Юридического комитета нижней палаты Конгресса развернули широкую кампанию против публикации меморандума, видя в нем "опасные признаки политизации работы спецслужб". Руководители Генеральной прокуратуры и ФБР тоже выступают против обнародования документа. По их словам, он "неточно отображает события и может привести к раскрытию важных разведданных и методов их сбора".