ВБ выделит $1,8 млн. для усовершенствования адресной помощи малоимущим в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Всемирный банк выделяет дополнительные $1,8 млн. долларов для расширения и усовершенствования адресной социальной помощи уязвимому населению Таджикистана, говорится в релизе Банка.



Как сообщается в пресс-релизе банка, благодаря дополнительному финансированию для текущего Проекта укрепления системы социальной защиты, малообеспеченные и уязвимые граждане Таджикистана получат доступ к важным социальным пособиям через совершенствование адресности и управления системой социальной защиты.

Отмечается, что с 2011 года правительство Таджикистана при поддержке Всемирного банка проводит реформы в сфере социальной защиты, которые направлены на консолидацию устаревших и фрагментированных схем социальной помощи в единый пакет пособий, а также на разработку более эффективных методов адресности.

«Расширение Программы адресной социальной помощи по всей стране будет важным достижением, – сказал постоянный представитель Всемирного банка в РТ Ян-Петер Олтерс. – Эти реформы обеспечат правительство необходимой административной базой для улучшения социальных услуг, а также помогут, когда, и если потребуется, смягчить последствия реформ, необходимых в контексте быстро изменяющейся экономики».

Новый механизм адресности социальной помощи был первоначально протестирован в двух районах Таджикистана при поддержке Европейского союза. Далее программа была расширена правительством еще на сорок районов и в настоящее время она охватывает почти 60 процентов страны. Кроме того, разработан Национальный реестр социальной защиты в качестве единой централизованной информационной системы и базы данных для регистрации уязвимых домохозяйств.

Представители Всемирного банка особо отмечают, что «проект будет поддерживать прилагаемые усилия по внедрению электронной регистрации и освидетельствования инвалидности в Национальный реестр социальной защиты. Также, проект поможет укрепить административный потенциал Государственного агентства социальной защиты населения, улучшая систему оказания услуг агентства, посредством инвестиций в сеть региональных координационных отделений».