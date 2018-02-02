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  3 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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СМИ: Власти США считают, что армия Сирии разрабатывает новое химоружие

CA-NEWS (CA) - Власти США опасаются, что правительство Сирии разрабатывает новое химическое оружие и новые средства для его применения. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщают агентства Reuters и Associated Press.

Утверждается, что в Вашингтоне серьезно обеспокоены возможностью распространения химоружия за пределы Сирии. По словам одного из анонимных чиновников, власти США уверены: режим сирийского президента Башара Асада продолжает периодически применять отравляющие вещества в небольших объемах.

По данным источников обоих агентств, президент США Дональд Трамп не исключает военных действий в ответ на разработку химического оружия в Сирии.

По данным экспертов, химическое оружие применялось в Сирии за последние 6 лет более 30 раз. Режим Башара Асада отвергает обвинения в причастности к химическим атакам. В частности, сирийскую армию обвиняли в авиаударе по Хан-Шейхуну (провинция Идлиб) в апреле прошлого года. Тогда от отравления ядовитым газом зарином погибли более 80 мирных жителей.

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