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  3 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Турции сообщили об уничтожении 823 террористов с начала операции в Африне

CA-NEWS (CA) - Турецкие вооруженные силы (ВС) в ходе операции в сирийском Африне уничтожили еще 12 членов террористических организаций, всего с начала операции ликвидированы 823 террориста, заявил турецкий генеральный штаб.

"ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили шесть целей — укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГИЛ. Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 12 террористов, с начала операции — 823", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости в пятницу.

Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии", сообщает РИА Новости.

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии

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