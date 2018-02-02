В Туркменистане повышение цен на бензин вызвало рост стоимости услуг частных такси

CA-NEWS (TM) - С 1 февраля цены на бензин в Туркменистане выросли на 50%, с 1 до 1,5 манатов (Официальный курс валют, установленный ЦБ Туркменистана составляет 3.5 манатов за 1 доллар США- ред).

По данным корреспондентов «Хроники Туркменистана», вслед за этим цены на свои услуги подняли также частные извозчики.

По Ашхабаду, на те расстояния, за которые ранее «частники» брали по 5 манатов, сейчас требуют 7-8.

Значительно выросли цены на междугородние направления, например, если раньше доехать на такси из Ашхабада в Мары стоило 40-45 манатов, то теперь придется заплатить 60-70.

Население также ожидает очередного скачка цен на продукты и товары, в связи с возросшими издержками на логистику.