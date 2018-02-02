Труппа театра «Астана Опера» отправится в Алматы с гастролями

CA-NEWS (KZ) - Труппа театр оперы и балета «Астана Опера» отправится в Алматы с гастролями. Об этом 2 февраля на пресс-конференции в Астане сообщил директор театра Толеубек Альпиев.

По его словам, открытый в 2013 году театр сегодня играет большую роль в развитии культуры и искусства страны, способствует духовному развитию общества, становится узнаваемой частью мирового культурного процесса.

«Благодаря активной творческой деятельности всего коллектива в короткий срок театр стал настоящим центром классического музыкального искусства Казахстана. Если в 2013 году состоялось 28 мероприятий, которые посетили 21 тыс. 197 зрителей, то в 2017 году прошло 231 мероприятий, и посетили их 117 593 зрителя», - сказал Т.Альпиев.

Он добавил, что сейчас в репертуаре театра 9 опер, 12 балетов, в том числе оперы «Биржан - Сара», «Абай» и «Кыз Жибек», балет «Карагоз», а также программы симфонической, хоровой музыки, около 10 детских проектов.

«Значительными событиями 2017 года стали премьерные постановки, как опера Евгения Брусиловского «Кыз Жибек», балет «Манон» на музыку Жюля Массне, опера Жоржа Бизе «Кармен». В 2018 году у «Астана Опера» большие планы, в том числе в феврале труппа театра выезжает на гастроли в Гостеатр оперы и балета имени Абая», - рассказал директор.