Евросоюз намерен расширить границы, чтобы бороться с влиянием России, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Европейский союз намерен предложить членство в организации сразу шести странам Балканского полуострова, чтобы бороться с влиянием России и миграционным потоком, сообщает Financial Times.

Речь идет об Албании, Сербии, Черногории, самопровозглашенной республике Косово, Македонии и Боснии и Герцеговине. Такое решение связано с тем, что балканские страны пропускают через себя основной из миграционных потоков, приведших к кризису в Европе.

Кроме того, в Брюсселе опасаются, что Москва укрепляет влияние в регионе и якобы "играет на растущем недоверии касательно обещаний Евросоюза о членстве, предлагая себя в качестве альтернативного партнера".

Издание отмечает, что планы о расширении изложены в документе Еврокомиссии, который должен быть опубликован 6 февраля. В качестве крайнего срока взят 2025 год, но его рассматривают не как реальную дату, а как стимул для мотивации. Из всех шести кандидатов только два — Сербия и Черногория — начали переговоры о вступлении в ЕС.

Последней страной, вступившей в Европейский союз, стала Хорватия (2013 год). За всю историю организации только одно государство объявило о намерении ее покинуть — в июне 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором 51,9% избирателей проголосовали за Brexit, сообщает РИА Новости.