РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Евросоюз намерен расширить границы, чтобы бороться с влиянием России, - СМИ

CA-NEWS (CA) - Европейский союз намерен предложить членство в организации сразу шести странам Балканского полуострова, чтобы бороться с влиянием России и миграционным потоком, сообщает Financial Times.

Речь идет об Албании, Сербии, Черногории, самопровозглашенной республике Косово, Македонии и Боснии и Герцеговине. Такое решение связано с тем, что балканские страны пропускают через себя основной из миграционных потоков, приведших к кризису в Европе.

Кроме того, в Брюсселе опасаются, что Москва укрепляет влияние в регионе и якобы "играет на растущем недоверии касательно обещаний Евросоюза о членстве, предлагая себя в качестве альтернативного партнера".

Издание отмечает, что планы о расширении изложены в документе Еврокомиссии, который должен быть опубликован 6 февраля. В качестве крайнего срока взят 2025 год, но его рассматривают не как реальную дату, а как стимул для мотивации. Из всех шести кандидатов только два — Сербия и Черногория — начали переговоры о вступлении в ЕС.

Последней страной, вступившей в Европейский союз, стала Хорватия (2013 год). За всю историю организации только одно государство объявило о намерении ее покинуть — в июне 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором 51,9% избирателей проголосовали за Brexit, сообщает РИА Новости.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×