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  3 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы произошло землетрясение силой 2-3 балла

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 2 февраля в 15:20 произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла, сообщает сейсмическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

По данным сейсмостанций, эпицентр землетрясения расположен в 5 км на запад от города.

«Энергетический класс землетрясения - 8.5. Магнитуда MPV - 3.7. Координаты эпицентра 43.20° с.ш. 76.90° в.д. Глубина - 10 км. Землетрясение ощущалось в Алматы силой 2-3 балла», - говорится в сообщении.

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