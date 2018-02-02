Google лишился статуса самого дорогого бренда мира

CA-NEWS (CA) - Самой дорогой торговой маркой мира в новой версии рейтинга компании Brand Finance назван бренд онлайн-ретейлера Amazon, стоимость которого эксперты оценивают сейчас в $150,8 млрд, что составляет примерно 2,5% общей стоимости 500 включенных в рейтинг самых дорогих брендов мира ($5,904 трлн). По сравнению с прошлогодней версией стоимость бренда Amazon выросла на 42% (было $106,4 млрд), что позволило детищу Джеффа Безоса подняться с третьего места на первое.

Google откатился на третье, уступив не только Amazon, но и Apple. За год стоимость бренда Google выросла примерно на 10% (с $109,47 млрд до $120,91 млрд), однако конкуренты росли быстрее (стоимость бренда Apple подскочила на 37% — с $107,141 млрд до $146,311 млрд).

В десятку самых дорогих брендов мира вошли также Samsung ($92,289 млрд), Facebook ($89,684 млрд), AT&T ($82,422 млрд), Microsoft ($81,163 млрд), Verizon ($62,826 млрд), Walmart ($61,48 млрд) и ICBC ($59,189 млрд). Все они присутствовали в топ-10 и в прошлом году, однако занимали несколько иные места: сильнее других улучшил свои позиции Facebook (его бренд подорожал на 45% и поднялся с 9-го на 5-е место), по две позиции потеряли AT&T и Microsoft.

Среди всех участников рейтинга наибольший прирост стоимости бренда в процентах показал китайский производитель байцзю (алкогольный напиток, близкий к водке) Wuliangye, цена его бренда выросла сразу на 161% — с $5,6 млрд до $14,635 млрд. Такой скачок позволил Wuliangye подняться сразу на 184 позиции в рейтинге Brand Finance и замкнуть сотню лучших.

Более чем вдвое подорожали также бренды японской UQ Communications (+140%), китайского автопроизводителя Haval (+124%), китайского девелопера Evergrande (+118%), сервиса YouTube (+114%, подорожал до $25,887 млрд и поднялся со 112-го на 42-е место), американского производителя электромобилей Tesla (+106%, впервые вошел в топ-500 самых дорогих брендов мира) и производителя кондиционеров из Китая Gree Electric Appliances (+106%).

Сильнее всего упала за минувший год стоимость таких всемирно известных брендов, как Toshiba (минус 43%), ExxonMobil (минус 36%), Heinz (минус 27%), L’Oréal (минус 25%), Hilton и Hyundai Group (минус 24%).

В отчете Brand Finance отмечается, что рейтинг 2018 года стал первым в истории, в котором все пять первых мест заняли представители сферы IT — Amazon, Apple, Google, Samsung и Facebook. Общая стоимость всех включенных в рейтинг IT-брендов оценивается экспертами Brand Finance в $1,35 трлн, или 23% от стоимости всех попавших в топ-500 брендов.