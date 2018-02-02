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  3 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане стартовали матчи мировой группы Кубка Дэвиса

CA-NEWS (KZ) - В Национальном теннисном центре Астаны начались матчи первого раунда мировой группы Кубка Дэвиса (1/8 финала).

Как сообщают в Федерации тенниса РК, мужская сборная Казахстана (Диас Доскарев, Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Александр Недовесов, Тимур Хабибулин, Роман Хасанов) поборется за выход в четвертьфинал турнира со сборной Швейцарии. Ее представляют теннисисты Генри Лааксонен, Адриан Бодмер, Марк-Андреа Хуслер, Антуан Бельер и Лука Маргароли. Капитан сборной – Северин Люти.

Расписание матчей Казахстан - Швейцария:
2 февраля
Первый матч: Дмитрий Попко и Генри Лааксонен
Второй матч: Михаил Кукушкин и Адриан Бодмер

3 февраля, 14:00
Парный матч: Тимур Хабибулин/Александр Недовесов – Марк -Андреа Хуслер/Лука Маргароли

4 февраля, 14:00
Первый матч: Михаил Кукушкин и Генри Лааксонен
Второй матч: Дмитрий Попко и Адриан Бодмер.

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