Казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев вернулся на родину

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский топ-бизнесмен Маргулан Сейсембаев, заявивший в прошлом месяце, что останется жить за границей из-за опасений по поводу преследования – после неоднократных вызовов на допросы по делу бывшего бизнес-партнера, – вернулся на родину.

Бизнесмен Маргулан Сейсембаев вечером 1 февраля опубликовал в Facebook пост, в котором сообщил, что возвращается на родину после нескольких месяцев жизни за границей. Он написал, что ему дали гарантии безопасности «на самом высоком уровне».

В январе бывший владелец «Альянс Банка» и известный в Казахстане предприниматель заявил, что после неоднократных вызовов на допросы в следственные органы по делу своего бывшего бизнес-партнера Искандера Еримбетова (которого подозревают в причастности к «отмыванию» якобы выведенных из БТА Банка средств) он принял решение остаться за границей.

Утром 2 февраля бизнесмен прибыл в Казахстан. Он сказал, что не будет давать комментариев журналистам и рассказывать, на каких условиях стало возможным его возвращение в страну. Сейсембаев ответил лишь на один вопрос – уверен ли он в гарантиях безопасности, которые, как он написал в Facebook’e, ему и его семье дали «на самом высоком уровне». "Не был бы уверен, не приехал бы", – сказал Маргулан Сейсембаев.

51-летний Маргулан Сейсембаев возвращается на родину «под гарантии» второй раз. Восемь лет назад он тоже вернулся из кратковременной эмиграции, выступив с заверениями преданности президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Это произошло после национализации «Альянс Банка», владельцем которого был Сейсембаев.