Президент Туркменистана приказал сформировать на Авазе современную сферу услуг

CA-NEWS (TM) - 1 февраля, по итогам поездки в Балканский велят, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание в аэропорту города Трукменбаши.

Президент потребовал обеспечить эффективность работ, проводимых управленческими и производственными структурами в Балканском велаяте.

«Гурбангулы Бердымухамедов распорядился подготовить предложения по совершенствованию административной структуры Национальной туристической зоны «Аваза», что обеспечит формирование на берегу Каспия современной сферы услуг. Необходимо также ответственно подходить к вопросам эксплуатации уже имеющихся объектов, а также к отбору проектов зданий, планируемых к строительству, подчеркнул президент», — сообщает госинформагентство ТДХ.

Напомним, что в ноябре 2017 года президент лично проконтролировал строительство в Авазе аквапарка, парка аттракционов, санатория «Аваза», жилых домов, школы, детсада и торговых центров.

12 января стало известно, что в Авазе также будет построен выставочный комплекс.