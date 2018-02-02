Мосгорсуд разрешил Али Ферузу выехать из России в третью страну

CA-NEWS (UZ) - Мосгорсуд позволил журналисту «Новой газеты» Али Ферузу (Худоберди Нурматову), которому угрожает депортация в Узбекистан, выехать в третью страну, сообщает «Интерфакс».

Согласно решению суда, Феруз должен оставаться в центре временного содержания иностранцев до рассмотрения вопроса о его выдворении в ЕСПЧ, однако имеет право выехать в третью страну в случае «предоставления необходимых документов».

По словам адвоката Даниила Хаймовича, по закону Али Феруз и раньше имел право покинуть страну, но ему не позволяли приставы, пишет «Медиазона». На заседании Феруз заявил, что не хочет оставаться в России и может выехать в Германию по проездному документу Красного Креста.

Представитель «Новой газеты» Надежда Прусенкова сказала «Медузе», что Али Феруз сможет выехать из России после того, как Федеральная служба судебных приставов получит решение суда и «остальные документы, который у Али давно собраны».

«Дальше только купить билет. Это может произойти и на следующей неделе, так и через два месяца. <…> У нас сейчас много надежд, но все они достаточно зыбкие, с учетом того, какая была сила противодействия. Я думаю, что уже на следующей неделе будет все ясно», — сказала она,

Мосгорсуд пересматривал дело Али Феруза, выполняя решение Верховного суда, который 24 января отменил решение о его депортации.

Али Феруз — внештатный корреспондент «Новой газеты», гражданин Узбекистана. В последние годы он жил в России без документов и пытался получить убежище — по его словам, на родине ему угрожают преследование и смерть. В 2017 году он был задержан, суд в Москве велел его депортировать.

По требованию ЕСПЧ решение о депортации было приостановлено до рассмотрения его дела. Феруза поместили в центр временного содержания иностранцев.

Ранее сообщалось, что 1 февраля Басманный суд Москвы оштрафовал редакцию «Новой газеты» на 400 тысяч рублей за публикацию статей Али Феруза по статье КоАП «незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина».