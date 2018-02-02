В Таджикистане засекретили информацию о сверхвысоких пенсиях

CA-NEWS (TJ) - Руководство Государственного агентства социального страхования и пенсий Таджикистана засекретило всю информацию о сверхвысоких пенсиях в стране. Об этом сообщила первый заместитель главы ведомства Назокат Одинаева на пресс-конференции в Душанбе.

«Вы всегда спрашиваете нас о том, у кого самая высокая пенсия. Такой информации мы больше предоставлять не будем. Даже в случае письменного обращения. Никто, кроме сотрудников правоохранительных органов, не имеет право на получение информации личного характера. Все пенсии, в том числе и "космические", назначаются на основе закона, исходя из заслуг и трудового стажа гражданина», заявила чиновница журналистам 2 февраля.

По ее словам, пенсии назначает только Государственное агентство социального страхования и пенсий.

Напомним, в 2015 году в Таджикистане разразился скандал из-за сверхвысоких пенсиях ряда бывших высокопоставленных чиновников. Тогда сначала президент Эмомали Рахмон, а затем бывший глава Агентства по финконтролю и борьбе с коррупцией Абдуфаттохи Гоиб выразили обеспокоенность назначением «космических» пенсий по инвалидности здоровым экс-чиновникам. Глава антикоррупционного ведомства на пресс-конференции назвал имена Амонулло Хукуматулло – бывшего начальника ГУП «Таджикские железные дороги» и Натальи Назаршоевой – бывшего руководителя Совета директоров «Точиксодиротбонка». По его информации, Наталья Назаршоева получала пенсию по инвалидности в размере $1900, а Амонулло Хукуматулло – в размере $950.

В результате проверок правоохранительными структурами был обнаружен 781 факт незаконного установления инвалидности.

С 1 января 2017 года трудовая пенсия исчисляется согласно нормам Закона «О страховых и государственных пенсиях». До 2017 года начисления производились из расчета заработной платы за два последних года, и деления на количество предполагаемых месяцев выплаты (по определенным ранее 120 месяцам). «Страховая пенсия состоит из двух частей: страховой и накопительной. Страховая часть страховой пенсии будет зависеть от размера зарплаты и продолжительности работы гражданина, то есть, чем дольше вы работаете и чем выше была ваша зарплата, тем больше будет её размер. Страховая часть страховой пенсии определяется путем деления суммы условного пенсионного капитала застрахованного лица на период дожития, который составлял ранее 120 месяцев, а с 1 января 2017 года составляет 180 месяцев. Накопительная же часть страховой пенсии исчисляется от общей суммы, накопленной за счет 1%-ных отчислений из заработной платы работника за весь период трудовой деятельности. Сумма полученных размеров страховой и накопительной частей и составят размер страховой пенсии.

По данным Государственного агентства социального страхования и пенсий, в Таджикистане проживают 66 тыс 610 пенсионеров, средний размер пенсии которых составляет свыше $30. Это самый низкий показатель на постсоветском пространстве. Самая высокая пенсия среди стран СНГ - в Эстонии ($434), в соседнем Узбекистане – $35.