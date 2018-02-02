Половина казахстанцев страдает ожирением, - исследование

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане примерно 50% населения страдает от ожирения, и с каждым годом эта цифра растет. Об этом на брифинге в больнице медцентра Управления делами Президента сообщил заведующий хирургическим отделением больницы Ергали Габбасов.

Он отметил, что люди, страдающие ожирением, испытывают большие трудности в работе, в семье и имеют серьезные проблемы со здоровьем. Они считают себя изгоями, потому что вес зачастую сказывается и на социальном статусе человека.

В больнице Управделами Президента борются с этим недугом. Уже 10 месяцев хирурги проводят бариатрические оперативные вмешательства пациентам с ожирением. Однако стоит эта операция недёшево. Уменьшение желудка обходится пациенту от одного до двух млн тенге, и только в некоторых случаях эту сумму частично покрывает Минздрав, сообщает Informburo.kz.

По словам Ергали Габбасова, такие операции могут быть экономически выгодными для государства, ведь после вмешательства пациенты больше не будут нуждаться в бесплатном обеспечении лекарственными средствами от сопутствующих ожирению болезней.

"После операции большинство сопутствующих ожирению заболеваний переходят в ремиссию или полностью уходят. Экономически гораздо выгоднее вложить деньги в операцию, а не снабжать препаратами от сопутствующих заболеваний человека с ожирением до конца жизни", – считает бариатрический хирург больницы Антон Ли.

Завотделением Ергали Габбасов отметил, что операции по уменьшению желудка проводят только в том случае, когда человек ни диетой, ни физическими нагрузками не может справиться со своим весом.

"Мы проводим подготовку пациента ещё до операции, ведь сам процесс питания изменяется на 100%. Он не может уже физически есть те объёмы, которые он ел, потому что желудок уменьшается в 20 раз. Он может питаться каждые полчаса, но объём за раз – это примерно 100 граммов. Также у пациента изменяется потребность в питании", – пояснил он, отметив, что процесс снижения веса начинается сразу после операции, и уже за первые месяцы пациент теряет от 10 до 20 кг.

"Мультидисциплинарная группа, которая готовит пациента к операции, состоит из основных специалистов: эндокринолога, диетолога-гастроэнтеролога и психотерапевта. Они определяют показания к операции и после неё длительное время наблюдают их", – добавил Антон Ли.

Операция не проходит абсолютно бесследно для организма, подчеркнул врач. После уменьшения желудка все нужные вещества усваиваются только частично.

"Пациенту обязательно нужно следить за уровнем своих витаминов, белков, жиров, углеводов и других важных элементов. Эту проблему решают эндокринологи и диетологи. Они назначают препараты, которые восполняют их количество. Это всё равно гораздо лучше, чем пожизненно принимать препараты от давления, сахарного диабета и других болезней", – заключил он.

Всемирная организация здравоохранения признала ожирение заболеванием. По её данным, в 2014 году избыточный вес был у 1,9 млрд взрослого населения Земли, а 600 млн человек страдали ожирением. Прогнозируется, что до 2025 года от лишнего веса будет страдать 50% населения нашей планеты.

В 2017 году на базе городской центральной клинической больницы Алматы пяти казахстанцам с весом в 120-170 кг провели операции на желудке, транслируя их в прямом эфире.