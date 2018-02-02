В Алматы состоялось заседание Евразийского межправительственного совета, по итогам которого подписано 14 документов

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 2 февраля состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах, сообщает пресс-служба правительства РК.

В заседание участие приняли премьер-министры Армении — Карен Карапетян, Беларуси — Андрей Кобяков, Казахстана — Бакытжан Сагинтаев, Кыргызстана — Сапар Исаков, России — Дмитрий Медведев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

В узком составе были рассмотрены вопросы интеграционного взаимодействия. Одним из ключевых вопросов стало обсуждение хода реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза и механизмы проведения согласованной политики.

В заседании в расширенном составе участники рассмотрели вопросы макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и предложения по обеспечению устойчивого экономического роста. Они также обсудили состояние взаимной торговли в 2017 году, совместные прогнозы АПК, балансы спора и предложения стран ЕАЭС по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2017-2018 годы.

Б.Сагинтаев, открывая заседание, озвучил результаты в развитии деятельности ЕАЭС.

«Работа по становлению ЕАЭС продолжается. За три года нашей работы есть положительные результаты. Мы приняли ряд важных документов, которые связаны с текущим и дальнейшим развитием Союза. Доказательством тому служит вступление в силу 1 января нового Таможенного кодекса ЕАЭС. Тем самым созданы условия по ускоренному прохождению таможенных формальностей», - отметил он.

Глава правительства РК добавил, что из-за планомерного перехода к оцифровке экономики, актуальным является ряд вопросов по трудоустройству высвобождаемой рабочей силы. Он напомнил о том, что Казахстан и Россия обсуждают создание единой интегрированной евразийской электронной биржи труда и разработку единых квалификационных требований к работникам.

Кроме того, Б.Сагинтаев выразил мнение, что 2018 год станет якорным для реализации актуальных вопросов и новых инициатив, связанных с функционированием ЕАЭС.

«В условиях единой таможенной территории отсутствует интеграция по таможенным декларациям при экспорте, по временному ввозу железнодорожного транспорта. В этой связи считаю необходимым провести совместную работу по внесению изменений в решения комиссии, а также в международное законодательство в области транспорта», - сказал премьер РК.

По итогам заседания совета были приняты 14 документов, среди которых Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, разработанное по поручению премьер-министров и направленного на повышение контроля за оборотом товаров на территории государств-членов ЕАЭС.

Также было утверждено Положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере, подписаны распоряжения межправсовета по вопросам, связанным с реализацией договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов союза, макроэкономической ситуации в странах-участницах Союза и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития, взаимной торговли между членами ЕАЭС, прогнозам развития АПК.

Участники заседания назначили членом Совета Евразийской экономической комиссии представителя Кыргызстана.

Следующее заседание совета планируется провести в Минске (Беларусь).