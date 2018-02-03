Россия и Монголия обсудят поставки электроэнергии на межправкомиссии в марте

CA-NEWS (MNG) - Российско-монгольская межправкомиссия обсудит вопрос поставок электроэнергии из России как основную альтернативу строительства ГЭС на притоке Байкала Селенге. Об этом журналистам сообщил глава Минприроды РФ Сергей Донской по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам охраны озера.

"Весной заседание [межправкомиссии] пройдет. Мы на ней как раз и планировали рассмотреть оценки экологического воздействия строительства ГЭС", - цитирует его слова ТАСС. При этом Донской отметил, что стороны обсудят поставки электроэнергии из России в Монголию как основную альтернативу строительства ГЭС. Министр отметил, что предварительная дата заседания комиссии - 24 марта.

В ходе заседания самой комиссии губернатор Бурятии Алексей Цыденов отметил, что буквально две недели назад с монгольской стороной достигнуто понимание о преимуществах этого варианта.

Он также сообщил, что Минэнерго РФ уже подготовило межправительственное соглашение о поставках электроэнергии в Монголию. Проработка вариантов энергопоставок в соседнее государство началась в 2017 году, после того, как стало известно о планах Монголии возвести на главной артерии Байкала, реке Селенге, каскад гидросооружений. По мнению ученых, это может навредить озеру Байкал, испытывающему маловодье.

Ранее сообщалось, что Федеральная сетевая компания (ФСК, входит в "Россети") приступила к подготовке предварительного технико-экономического обоснования строительства энергомоста Россия - Монголия. Обсуждение обоснования планируется начать во II квартале 2018 года.

Ранее "Россети" предложили поставлять в Монголию, испытывающую энергодефицит, электроэнергию по линиям электропередачи (ЛЭП) с генерирующих мощностей в Сибири. Первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер сообщал журналистам, что 1 кВт/ч электроэнергии, поставляемой по ЛЭП, обойдется в 3,5 раза дешевле, чем это могло бы быть в случае строительства новых генерирующих мощностей.